Анджей Пукшто: Выборы в Сейм Литвы могут перенести из-за коронавируса 13.03.2020, 18:13

Анджей Пукшто

Как эпидемия может повлиять на политическую обстановку в Литве?

О том, как эпидемия коронавируса может повлиять на политическую обстановку в Литве, Сharter97.org поговорил с Анджеем Пукшто, главой кафедры политологии в университете имени Витаутаса Великого в Каунасе.

- Как коронавирус может повлиять на политическую ситуацию в стране?

- Пока никак. Разве что премьер-министр или министр здравоохранения сделают серьёзную ошибку. На данный момент, кажется, что таких ошибок им удалось избежать, ситуация с вирусом под контролем, Аурелиюс Верига, министр здравоохранения регулярно организует пресс-конференции, во время которых сообщает обществу о борьбе с вирусом. Поэтому никаких серьезных пертурбаций я бы не прогнозировал.

- Тем не менее осенью этого года в Литве выборы в парламент, могут ли отдельные политики или партии попытаться сделать политический капитал на эпидемии коронавируса?

- Думаю, что такая ситуация может иметь место, когда в стране незрелое гражданское общество. К счастью, гражданское сообщество Литвы свой этап становления миновало и является зрелой демократией. Даже если кому-то из политиков или общественных деятелей пришло бы в голову начать строить политический капитал на эпидемии, эффект подобной деятельности может быть резко отрицательным. Огромная человеческая беда и несчастье не являются тем, на чем можно строить политический капитал и люди в Литве это прекрасно понимают.

- Выборы в Сейм. Если эпидемия коронавируса не пойдет на спад, их могут перенести?

- Если эпидемия вируса не закончится до осени, то такой вариант вполне может стать реальностью.