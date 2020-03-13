закрыть
13 марта 2020, пятница, 21:35
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасти жизни людей!
Рубрики

Тысячи белорусов требуют ввести карантин в учебных заведениях

8
  • 13.03.2020, 18:50
  • 2,695
Тысячи белорусов требуют ввести карантин в учебных заведениях
иллюстрационное Фото

Такие меры уже приняты в соседних Польше и Украине.

Вчера на сайте petitions.by появилась петиция за введение карантина во всех учебных заведениях Беларуси в связи с распространением коронавируса. Авторы петиции уверены, что школы, университеты и училища нужно перевести на дистанционное обучение, пишет kp.by.

- Мы требуем усилить меры по профилактике распространения коронавируса среди людей, посещающих учреждения образования, которые являются местами массового скопления людей, - пишут инициаторы введения карантина.

Они предлагают перевести все учреждения образования страны на дистанционное обучение до тех пор, пока не устранится неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в Италии и других странах Западной Европы.

Кроме этого, авторы петиции предлагают запретить все массовые мероприятия в учреждениях образования, регулярно проводить дезинфекцию общежитий и установить обязательный 14-дневный карантин для студентов, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по COVID-19.

- Несвоевременное принятие профилактических мер в Италии привело к катастрофическому, неподъемному для системы здравоохранения уровню заражения. Похожая ситуация сложилась в Иране и Южной Корее. Чтобы избежать этого в Беларуси, нужно принять меры уже сейчас. Именно запрет на посещение мест массового скопления людей спас Китай от катастрофы и краха экономики, - говорят создатели обращения.

Они подчеркивают, что от нового вируса умирают в основном пожилые люди, и ВОЗ рекомендует не навещать их во время эпидемии.

- Но уберечь их невозможно, пока миллионы детей, молодых людей и девушек постоянно посещают школы, гимназии, колледжи, лицеи и университеты и живут с ними вместе, - говорится в тексте петиции.

По их мнению, Минздрав должен донести до правительства и Лукашенко необходимость таких мер. А Министерство образования должно разработать план по переводу всех учреждений образования на дистанционное обучение в срок не более 10 рабочих дней.

Петиция была создана 12 марта и всего за сутки ее подписали более 4500 человек. Направить в Минздрав и Минобр ее планируют 14 марта.

Из-за наплыва посетителей сайт petitions.by работает очень медленно.


популярное за неделю

Мнение

Спасти жизни людей!
Спасти жизни людей! Николай Статкевич
Нацыятворчы сцяг падхапіла моладзь
Нацыятворчы сцяг падхапіла моладзь Алесь Марачкін
Для своей cемьи Лукашенко меры уже принял
Для своей cемьи Лукашенко меры уже принял Павел Северинец
Страна ржавых тракторов
Страна ржавых тракторов Александр Класковский