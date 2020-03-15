Названы машины, которые наиболее выгодны для новичков 15.03.2020, 15:12

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Цены на запчасти для них приятно удивят.

Дать универсальный совет, каким должен быть первый автомобиль, невозможно. Запросы, критерии и возможности у каждого свои, но от попадания в ДТП не застрахован никто, а тем более неопытный водитель.

«Автобизнес» составил примерный список не самых старых авто для новичков в ценовом диапазоне до 5000$, покупка кузовщины на которые не заставит разориться. Отметим и несколько доступных моделей, разбивать которые себе дороже.

VW Golf 5

Volkswagen Golf 5-го поколения выпускался в 2003-2009 годах. В нашей базе цены на авто первых лет выпуска стартуют с 4500$. Чем не вариант для новичка? Купив такую машину, вы вряд ли столкнетесь с трудностями при поиске сервисов и запчастей. Да и восстановить ее после легкого ДТП будет не так уж дорого.

Средняя цена переднего бампера на VW Golf 5 - всего 73$. Капот на эту машину в среднем стоит 66$, б/у крылья в зависимости от состояния - 30-70$ за штуку, а новые тайваньские - 35-50$. Дороже всего обойдется оптика - средняя цена фары 130$. Выбор запчастей на данную модель огромный, поэтому, если повезет, кузовные детали можно купить "в цвет".

Фото: abw.by

Итого в результате небольшого удара в переднюю часть авто на перечисленные выше запчасти уйдет порядка 300-350$.

Honda Civic

Более яркий для новичка вариант при цене от 5500$ - Honda Civic 8.

Несмотря на то что цены на это авто сопоставимы с ценниками на Golf, кузовные детали на "японку" значительно дороже, а их выбор в несколько раз меньше. В среднем капот на "восьмой" Civic стоит 116$, бампер - 173$, крылья - 40-50$, фара - 70$, решетка радиатора - около 150$.

Фото: abw.by

Таким образом, за скромный набор кузовных деталей придется отдать более чем 550$.

Alfa Romeo 147

Неплохой вариант как для людей с более скромным бюджетом, так и для тех, кто любит стильные автомобили и хочет хоть немного выделиться из толпы. Модель производилась в 2001-2010 годах, в конце 2004-го пережила рестайлинг. На белорусском рынке в основном встречаются дорестайлинговые авто. Цены - от 2000$ за машины первых лет выпуска.

Количество предложений Alfa 147 в продаже примерно сопоставимо с Honda Civic 8. Чего не скажешь о предложениях б/у запчастей. Их в продаже на Alfa Romeo в разы больше, чем на "японку", а цены значительно ниже. Так, капот на авто до рестайлинга в среднем стоит 74$, передний бампер - 71$, крыло - 30$, фары по - 35$. Набор таких запчастей обойдется всего в 210$. Примечательно, что на рестайлинговую версию, выпускавшуюся вплоть до 2010 года, запчасти стоят приблизительно столько же.

Фото: abw.by

Nissan Maxima QX

Кто сказал, что первый автомобиль обязательно должен быть небольшим? Возможно, многие сразу захотят иметь большой комфортный седан. И если банальные варианты в виде "европейцев" вас не заинтересуют, взгляд можно бросить на Nissan Maxima QX.

Годы выпуска - 2000-2004-й. В нашей базе такие авто продаются от 3000$ до 5000$.

На этом примере можно убедиться, что доступная цена самого автомобиля не означает, что запчасти будут стоить соизмеримо. Так, например, переднее крыло на Nissan Maxima A33 стоит порядка 100$, капот - 200$, передний бампер - 120$, фары - по 90. Итого более 500$ за 4 б/у запчасти.

Выходит, что стоимость 4 деталей может составлять до 17% стоимости машины.

Фото: abw.by

Toyota Yaris

Yaris второго поколения выпускался с 2005-го по 2010 год. В нашей базе цены на такие автомобили начинаются с 4500$.

Фото: abw.by

Средние ценники на кузовщину Toyota Yaris: капот - 90$, бампер передний - 115$, крыло переднее - 40$, фары - по 80$. Получаем около 330$ за набор из четырех деталей.

Fiat Grande Punto

Автомобиль выпускался в 2005-2018 годах. В Беларуси чаще всего модель представлена дорестайлинговыми авто. Цены на Fiat Grande Punto в нашей базе стартуют от 3500$.

Кузовщины, как и других запчастей, на данный автомобиль в нашей стране хватает. Передний бампер в среднем стоит 90$, крылья - по 30$, капот - 70$, фары - по 50$. Выходит, что аналогичный набор деталей на "итальянца" обойдется почти на 100$ дешевле, чем на Yaris.

Фото: abw.by

BMW E4

"Тройка" в кузове E46 выпускалась с 1998-го по 2006-й. В нашей базе объявлений за машины первых лет выпуска просят от 3600$.

Судя по мониторингу объявлений о продаже б/у запчастей, на эту модель BMW их достаточно много. Цены следующие: капот - 115$, крыло - 45$, фары - по 50$, передний бампер - 80$. Несмотря на дороговизну самого бренда, цены б/у запчастей к BMW E46 сопоставимы с другими марками. Наш набор деталей стоит 290$.

Фото: abw.by

Ford Focus

Focus второго поколения вполне может заинтересовать многих начинающих водителей. Тем более что можно выбирать среди нескольких вариантов кузова. На нашем сайте такие машины первых лет выпуска оцениваются от 3000$.

Бить Ford Focus 2 тоже не очень дорого, да и предложений по запчастям хватает. Капот в среднем стоит 75$, крылья - по 35$, передний бампер - 90$, фары - по 60$. Такой набор обойдется в 260$.

Фото: abw.by

Наш вердикт

В большинстве случаев на автомобили одного возраста и ценовой категории цены на б/у детали схожи. Однако Honda Civic может неприятно удивить стоимостью запчастей. Приятно же удивило количество предложений и цены на запчасти к Alfa Romeo 147, чего не скажешь о Nissan Maxima A33.