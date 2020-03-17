Валерий Карбалевич: Он играет с огнем 3 17.03.2020, 10:17

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ВАЛЕРИЙ КАРБАЛЕВИЧ

Отказываясь вводить карантин, диктатор очень рискует.

Почему Лукашенко реагирует на коронавирус не так, как все вокруг?

Политический обозреватель Валерий Карбалевич объясняет странную реакцию белорусских властей на беду, с которой борется весь мир.

«Существуют очевидные мотивы, которые лежат на поверхности и вытекающие из той философии, которую исповедует существующий режим. Главное в стране — не отдельный человек, а государство. А в государстве должен быть порядок. Паника и порядок — вещи несовместимые, — пишет Валерий Карбалевич в своей блоге на «Радыё Свабода». — Кроме того, в авторитарном государстве не существует прямой ответственности, подотчетности власти перед обществом. Власть не зависит от голосов избирателей.

К тому же диктатор, по мнению политолога, всегда видит какую-то конспирологию в происходящим и готов винить мировую закулису — будь то мировой кризис или птичий грипп.

— Думаю, какое-то подобное видение ситуации у него и сейчас, — отмечает Валерий Карбалевич. — Но, занимая такую позицию, Лукашенко очень рискует. Если ситуация с коронавирусам пойдет в Беларуси по негативному сценарию, не дай Бог, начнут умирать люди, то все будут обвинять именно его. Почему не перестраховался, не пошел на превентивные меры, не сделал того, что делают соседи? Нынешняя политика — это игра с огнем.

Не менее интересный сюжет — это реакция Лукашенко на закрытие Россией границ с Беларусью.

— Прежде всего потому, что упомянутым решением закрыть границу Москва демонстрирует, что с ее точки зрения на самом деле никакого «союзного государства» не существует, — поясняет Валерий Карбалевич. — Беларусь много лет претендует на статус ближайшего, особого, эксклюзивного союзника России. И вот таким решением Российская Федерация разрушает такой образ. Смотрите, Россия закрыла границы с Китаем, Латвией, Украиной, Молдовой. И вот теперь с Беларусью. А, например, с Казахстаном или Азербайджаном граница не закрыта. И как это можно терпеть?

Также Лукашенко возмутил сам термин «закрытие границы».

— Это также удар по личному имиджу Лукашенко. Он ведь очень гордится тем, что как раз открыл границу с Россией (выкапывал пограничный столб с Виктором Черномырдиным). А теперь Москва разрушает его подвиг.