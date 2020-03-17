Путин назначил дату голосования по обнулению своих сроков 6 17.03.2020, 20:57

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Президент России Владимир Путин подписал указ о дате голосования по поправкам к Конституции. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Датой назначено 22 апреля.

На голосование будет вынесен вопрос «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?»

Ранее Конституционный суд России признал закон о поправках к Конституции и порядок их принятия соответствующими Основному закону. В заключении КС сказано, что суд одобряет поправки и порядок их вступления в силу через общероссийское голосование. Закон о поправках в Конституцию ранее также был одобрен Госдумой РФ и Совфедом. В документе более 400 пунктов.

14 марта Путин утвердил процедурную часть законопроекта о поправках к Конституции. В справке к закону, опубликованной на сайте Кремля, отмечается, что изменения в главы 3-8 Конституции вступят в силу в случае соблюдения двух условий. Первое условие заключается в обязательном направлении закона в Конституционный суд (это выполнено) и проведении общероссийского голосования. Второе — в необходимости более 50 процентов голосов за изменение Конституции.