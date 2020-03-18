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В Беларуси коронавирусом заразился уже 51 человек

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  • 18.03.2020, 12:04
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В Беларуси коронавирусом заразился уже 51 человек

Минздрав стремится преуменьшить цифры, вводя странное определение болезни.

Министерством здравоохранения разработаны приказы по организации медпомощи всех уровней, сообщает пресс-служба ведомства.

«По состоянию на 8.00 утра сегодня только 9 пациентов имеют клинические признаки инфекции COVID-19, т.е. по сути, являются больными. Также на контроле находятся 37 пациентов с положительными лабораторными тестами, но без клинических проявлений болезни.

Выписано 5 пациентов, еще трем проводится повторное лабораторное обследование, и они готовятся к выписке в ближайшее время.

За все время - 17 это завозные случаи, в т.ч. последние четыре из Испании, Франции, Германии и Санкт-Петербурга выявлены на СКП. Остальные случаи выявлены в результате проводимых мероприятий у изолированных контактов 1 уровня».

Сообщается, что продолжается медицинское наблюдение за 1960 гражданами, прибывшими из-за границы, в отношении почти 2 700 двухнедельное медицинское наблюдение завершено.

«Министерством здравоохранения разработаны приказы по организации медицинской помощи, перепрофилированию и функционированию наших учреждений в зависимости от эпидемиологической ситуации и количества выявленных лиц с РНК вируса. В настоящее время принятые меры являются заблаговременными во всех регионах, вплоть до центральных районных больниц. Имеется достаточное количество коечного фонда для организации помощи пациентам с выявленным РНК вируса, для изоляции контактов 1 уровня».


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