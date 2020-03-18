Facebook выплатит всем сотрудникам бонус по $1000 4 18.03.2020, 15:46

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Это сумма - компенсация за карантин.

45 тысяч сотрудников Facebook получат бонус к зарплате в размере тысячи долларов, пишет knife.media. Сообщается, что эта выплата — компенсация за карантин, установленный для сдерживания распространения COVID-19.

О планируемых выплатах рассказал Марк Цукерберг. По его расчетам, бонус поможет всем, кто перешел на удаленный режим работы и вынужден тратиться на обустройство домашних офисов, а также на уход за детьми.

Отмечается, что компания выплатит по тысяче долларов только штатным сотрудникам, а не подрядчикам. Ранее руководители Facebook также заявили, что продолжат выплачивать почасовую зарплату уборщикам и работникам кафетериев, несмотря на сокращение рабочего времени.