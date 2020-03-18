закрыть
18 марта 2020, среда, 17:09
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасти жизни людей!
Рубрики

Facebook выплатит всем сотрудникам бонус по $1000

4
  • 18.03.2020, 15:46
  • 1,200
Facebook выплатит всем сотрудникам бонус по $1000

Это сумма - компенсация за карантин.

45 тысяч сотрудников Facebook получат бонус к зарплате в размере тысячи долларов, пишет knife.media. Сообщается, что эта выплата — компенсация за карантин, установленный для сдерживания распространения COVID-19.

О планируемых выплатах рассказал Марк Цукерберг. По его расчетам, бонус поможет всем, кто перешел на удаленный режим работы и вынужден тратиться на обустройство домашних офисов, а также на уход за детьми.

Отмечается, что компания выплатит по тысяче долларов только штатным сотрудникам, а не подрядчикам. Ранее руководители Facebook также заявили, что продолжат выплачивать почасовую зарплату уборщикам и работникам кафетериев, несмотря на сокращение рабочего времени.


популярное за неделю

Мнение

Белорусская власть снова удивила весь мир
Белорусская власть снова удивила весь мир Наталья Радина
Лукашенко надеется разгрузить пенсионный фонд
Лукашенко надеется разгрузить пенсионный фонд Павел Северинец
Карантин спасает жизни
Карантин спасает жизни Денис Казакевич
Корона в свинцовых трусах
Корона в свинцовых трусах Андрей Санников