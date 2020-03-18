ВОЗ сообщила о более 200 тысячах заразившихся коронавирусом 1 18.03.2020, 20:07

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Больше всего случаев заболевания зарегистрировано в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По всему миру новым коронавирусом заразились уже более 200 тыс. человек, а от осложнений, вызванных им, скончались свыше 8 тыс. человек, сообщил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус, передает РБК.

По его словам, абсолютное большинство случаев заболевания приходятся на два региона — это Европа и Азиатско-Тихоокеанский регион.