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В Саудовской Аравии разгрузят НПЗ для увеличения экспорта нефти

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  • 19.03.2020, 18:19
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В Саудовской Аравии разгрузят НПЗ для увеличения экспорта нефти
Фото: Reuters

Они планируют добиться этого к маю.

Saudi Aramco в апреле-мае снизит загрузку своих нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), чтобы увеличить экспорт на внешние рынки. Об этом сообщает espreso.tv со ссылкой на Reuters.

«Компания продолжит снижать объем переработки на наших местных НПЗ в апреле и мае, что укрепит потенциал компании по экспорту сырья на рынки», - говорится в сообщении.

Саудовская Аравия, крупнейший мировой экспортер нефти, заявила в среду, 18 марта, что она поручила Aramco продолжать поставлять сырье в рекордном объеме 12,3 млн баррелей в день в течение ближайших месяцев.

К маю планируется нарастить экспорт до 10 млн баррелей в сутки.

В понедельник в Aramco заявили, что, вероятно, выдержат более высокую добычу нефти, запланированную на апрель, и что было "очень комфортно" с сырой нефтью по цене в 30 долларов за баррель, сигнализируя таким образом, что готовы жить некоторое время с низкими ценами.

Компания планирует увеличить мощность по добыче нефти до 13 млн. баррелей в сутки.

Напомним, стремительный обвал цен на нефть начался 9 марта. Тогда страны ОПЕК потеряли 500 млн долларов в сутки из-за падения цен на нефть. Российская государственная нефтяная компания «Роснефть» заявила об увеличении добычи нефти, несмотря на обвал цен в мире. О намерении резко увеличить в апреле добычу нефти заявила и саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco.

Удешевление нефти повлекло за собой обвалы фондовых рынков в США и во всем мире. 18 марта цены на нефть марки Brent упали до 17-летнего минимума и стоили 26 долларов за баррель, после чего преодолели отметку в 25 долларов.


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