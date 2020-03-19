США планируют купить почти миллиард баррелей нефти в госрезерв 4 19.03.2020, 19:12

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На пополнение стратегического резерва может быть выделено $10-20 миллиардов.

Министерство финансов США рекомендует президенту Дональду Трампу выделить 10-20 млрд долларов на закупку нефти в стратегический топливный резерв (Strategic Petroleum Reserve, SPR), заявил в интервью Fox Business глава ведомства Стивен Мнучин.

По текущим ценам американского сорта WTI (22 доллара за бочку с поставкой в апреле) это означает закупку на 454-909 миллионов баррелей. Приобретение нефти будет направлено на то, чтобы держать резерв заполненным «под завязку» в течение десятилетия, заявил Мнучин.

«Давайте пойдем и купим. Заполним резерв», - цитирует министра Bloomberg (перевод - finanz.ru).

«По цене в 22 доллара за WTI мы сможем наполнять резервы 10 лет. Мы энергетически независимы, но очевидно, что при нынешних ценах у нас будут вопросы с производство энергоносителей», - добавил он.

Каким образом Минэнерго США сможет закупить сотни миллионов баррелей и - главное - где они будут размещены, Мнучин не уточнил. На пятницу, 13 марта, SPR содержал 635 млн баррелей при общей емкости в 727 млн баррелей.

Минэнерго Штатов в четверг объявило, что Трамп авторизовал закупку на 77 миллионов баррелей, которая заполнит резерв до отказа.

Возможно, США планируют скупать контракты с отсрочкой поставки у локальных добытчиков, снабжая их наличностью в условиях низких цен. План по закупке нефти включен в программу поддержки экономики общим объемом 1,2 трлн долларов, которая будет включать прямые выплаты населению на сумму 500 млрд долларов.

Объявленный Мнучиным объем закупок примерно соответствует избытку нефти на мировом рынке, который образуется в результате резкого увеличения добычи Саудовской Аравией и ее союзниками по ОПЕК в условиях обвального сокращения мирового спроса, достигающего 4-6 млн баррелей в сутки, (по оценке Bank of America).

По данным IHS Markit, только в первом полугодии избыточное предложение на рынке нефти может составить от 800 млн до 1,3 млрд баррелей.

«Такого превышения предложения над спросом на мировом рынке нефти никогда не было, - констатирует вице-президент IHS Markit Джим Буркхард. - До сих пор самое значительное превышение предложения над спросом в течение 6 месяцев составляло 360 млн баррелей. То, что может произойти, превышает этот уровень вдвое».