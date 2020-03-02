Возле посольства США в Багдаде прогремели взрывы 2.03.2020, 8:16

Фото: FBC_News\Twitter

Разорвались две ракеты.

В ночь на понедельник, 2 марта, в столице Ирака Багдаде в так называемой зеленой зоне, возле посольства США, разорвались две ракеты.

Об этом сообщает Al Arabiya.

Две ракеты Катюша упали рядом с правительственными зданиями и иностранными дипмиссиями, среди которых посольство США.

По предварительной информации, жертв в результате обстрела нет.

Также сообщается, что иракские военные обнаружили платформу запуска ракет, нацеленную на Зеленую зону в центре Багдада.