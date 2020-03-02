Возле посольства США в Багдаде прогремели взрывы
- 2.03.2020, 8:16
Разорвались две ракеты.
В ночь на понедельник, 2 марта, в столице Ирака Багдаде в так называемой зеленой зоне, возле посольства США, разорвались две ракеты.
Об этом сообщает Al Arabiya.
Две ракеты Катюша упали рядом с правительственными зданиями и иностранными дипмиссиями, среди которых посольство США.
По предварительной информации, жертв в результате обстрела нет.
Также сообщается, что иракские военные обнаружили платформу запуска ракет, нацеленную на Зеленую зону в центре Багдада.
سقوط صاروخين نوع كاتيوشا على المنطقة الخضراء بدون خسائر , وتم العثور على منصة الإطلاق بالقرب من سوق الثلاثاء في منطقة زيونة والتفاصيل لاحقا . pic.twitter.com/xAKuDDLmfH— خلية الإعلام الأمني🇮🇶 (@SecMedCell) March 1, 2020