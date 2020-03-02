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Видеофакт: Турция сбивает два Су-24 в Идлибе

  • 2.03.2020, 10:04
  • 4,118
Видеофакт: Турция сбивает два Су-24 в Идлибе
Иллюстрационное фото

Они пытались атаковать турецкие самолеты.

При попытке атаковать турецкие самолеты сбиты 2 самолета Су-24 режима Башара Асада, заявило в воскресенье Министерство национальной обороны Турции, сообщает Anadolu.

В сообщении говорится об уничтожении 3 установок ПВО сил Асада, с помощью одной из которых был сбит ударный беспилотник ВС Турции.

ВС Турции также заявили, что разрушили военный аэродром сил режима Башара Асада в районе Нейраб в провинции Алеппо.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар 1 марта объявил о проведении в Идлибе операции "Весенний щит".

Акар ранее заверил: удары по позициям турецких военных в Идлибе 27 февраля были нанесены несмотря на координацию действий с российской стороной, которой Анкара заранее указала места дислокации частей ВС Турции, чтобы избежать обстрела своих солдат.


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