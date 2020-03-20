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«Умираем от жажды»: в транзитной зоне марокканского аэропорта застряли белорусы

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  • 20.03.2020, 13:54
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«Умираем от жажды»: в транзитной зоне марокканского аэропорта застряли белорусы

Выйти из аэропорта они не могут, так как у них нет визы.

В редакцию Charter97.org пришло письмо от читателя, который застрял в аэропорту в Марокко. Он и еще 17 человек из разных стран находятся в транзитной зоне, так как у них нет виз, чтобы выйти из аэропорта. По словам читателя, у них нет еды и заканчивается вода. Посольства Беларуси и России не держат с ними постоянной связи.

«Сейчас нелегкое время, конечно, у всех, но мы действительно тут умираем от жажды.

16 марта на стыковке рейсов между Бразилией и Россией мы застряли в транзитной зоне аэропорта в Марокко. Выйти не можем, так как нет визы. Аэропорт закрылся и авиакомпания сообщила, что никаких замен рейсов не будет.

На призывы помочь откликнулись посольства стран России и Беларуси, которые передали необходимые документы в посольство Марокко. В настоящий момент, по непонятным причинам наши визы задерживают из посольства Марокко. От посольств нет никакой информации. Рейсов на эвакуацию из Марокко никто не направляет.

На просьбы передать еды и воды сотрудники аэропорта отвечают отказами, ссылаясь, на то, что это исключительно наши проблемы и помогать нам они не собираются, даже соглашаясь, что прожить без еды и воды до момента открытия аэропорта (через две недели) мы вероятно не сможем.

Тут сидят не только граждане Беларуси и России, с нами еще граждане Ирландии, Индии и других стран. В общей сложности нас 17 человек.

Из всего, что у нас есть это 0,5 литра воды на человека на два дня. Это все! Нам страшно, у нас связаны руки и мы не понимаем, как такое возможно в наше время».


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