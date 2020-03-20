Народный карантин: обращение к гражданам Беларуси 37 20.03.2020, 15:19

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иллюстрационное фото

Карантин будет действовать с 23 марта по 5 апреля.

Лидеры белорусской оппозиции и общественные деятели выступили с обращением к гражданам Беларуси. Приводим его текст полностью:

«Всеобщая декларация прав человека гласит: «Каждый человек имеет право на жизнь». То же основное право закреплено в статье 24 Конституции Республики Беларусь.

Только режим в Беларуси считает иначе. Во время глобальной вспышки коронавируса (COVID-19), самой опасной пандемии 21 века, власти делают все, чтобы в Беларуси распространение этой болезни приняло неконтролируемый характер, подвергая смертельной опасности жизни всех без исключения жителей нашей страны.

Правительство продемонстрировало свою полную неспособность принять адекватные меры для того, чтобы противостоять стремительному распространению пандемии в Беларуси. Министерство здравохранения, министерство образования, другие ведомства выполняют не свой профессиональный долг, а приказы сверху, лишая людей достоверной и регулярной информации о коронавирусе и его распространении в Беларуси.

Власти по привычке борются с народом, а не с пандемией, подвергая людей смертельной опасности. Призывы не поддаваться панике со стороны властей прикрывают отсутствие необходимых средств и оборудования для борьбы с этой страшной болезнью. В Беларуси нет паники, но она обязательно возникнет из-за действий официальных органов.

Проводить сегодня занятия в вузах и школах – это преступление. По всей Европе учебные заведения закрыты.

В этой сложнейшей для людей ситуации мы поддерживаем все общественные инициативы по противостоянию эпидемии и призываем к народной мобилизации.

Мы предлагаем в период с 23 марта по 5 апреля ввести Народный карантин, включающий следующие меры:

- отказаться от участия в любых массовых мероприятиях;

- не отправлять детей в ясли, детские сады, школы и другие учебные заведения;

- не посещать университеты, требовать от руководства учебных заведений введения дистанционного обучения;

- по возможности ограничить свои социальные контакты до минимума. Во многих странах оправданным во время карантина является выход из дома только в продуктовый магазин или аптеку.

- обеспечить самоизоляцию и выполнение санитарных правил, проводить тщательную дезинфекцию мест проживания, особенно общежитий

Мы можем и должны сами позаботиться о себе, своих родных и близких, уделить особое внимание нашим пожилым родственникам.

Только солидарность граждан Беларуси и массовый Народный карантин могут заставить власти ввести общегосударственный карантин по примеру стран соседей, включающий меры по социальной поддержке родителей опекающих детей до 8 лет, специальной программы поддержки работников и работодателей всех форм собственности, а также экономики в целом.

Выражаем поддержку всем, кто сегодня принимает все меры для того, чтобы справиться с коронавирусом в Беларуси. Мы просим средства массовой информации, блогеров и всех граждан распространить это обращение.

Будем вместе, поддержим друг друга!

Право на жизнь необходимо защищать сегодня и всегда.

Жыве Беларусь!

Владимир Некляев, поэт, председатель движения «За государственность и независимость Беларуси»

Андрей Санников, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь»

Степан Светлов (NEXTA), блогер

Павел Северинец, сопредседатель Белорусской Христианской Демократии

Николай Статкевич, председатель партии «Народная грамада»

Геннадий Федынич, Профсоюз работников радиоэлектронной промышленности (РЭП)

Юрий Хащеватский, кинорежиссер»