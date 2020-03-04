Выборы в Израиле: сможет ли Нетаньяху сформировать правительство большинства? 4.03.2020, 8:32

ФОТО: РИА НОВОСТИ / АМИР ШААЛЬ

ЦИК подсчитал 92% бюллетеней.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Израиля подсчитала 92% бюллетеней на досрочных парламентских выборах, согласно которым побеждает блок правоцентристских партий во главе с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает nv.ua.

Блок Нетаньяху получит 59 мест.

Партия Нетаньяху «Ликуд» получит 35 мест, «Кахоль-Лаван» Бени Ганца может рассчитывать на 32 места, арабский «Объединенный список» получит 15 мест.

В то же время, для формирования большинства блоку Нетаньяху не хватает как минимум двух мест.

Окончательные результаты выборов станут известны в среду вечером или в четверг утром.

Напомним, что в Израиле прошли третьи за последние 12 месяцев парламентские выборы.

По итогам выборов в апреле и сентябре 2019 года Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правительство.