Глава ЦИК России, говоря о голосовании, вспомнила о борще 9 5.03.2020, 14:36

Элла Памфилова

Фото: РИА «Новости»

Чиновница предложила россиянам голосовать за «то, что греет».

Глава ЦИК Элла Памфилова на Общероссийском электоральном медиафоруме рассказала, как работает пакетное голосование по поправкам в Конституцию и почему невозможно проголосовать за каждую поправку отдельно, сообщает «Настоящее время».

По словам Памфиловой, отдельное голосование по каждой поправке «технологически немыслимо», так как их «набрался серьезный пакет». Когда у главы ЦИК спросили, как голосовать, если какая-то из поправок не нравится, Памфилова сравнила этот выбор с комплексным обедом.

«Хорошо, вам не нравится винегрет, но вам нравятся борщ или котлеты. Вы тогда для себя решите: нет, откажусь от всего обеда, потому что мне винегрет не нравится, или я все-таки возьму – винегрет не съем, мне ни холодно, ни жарко, а борщ и котлеты будут при мне», – объяснила Памфилова.

Чиновница предложила россиянам «поразмышлять» над каждой поправкой и голосовать за «то, что греет» и перевешивает, или против – если что-то для них «категорически неприемлемо».

Напомним, за главой ЦИК Беларуси Лидией Ермошиной также закрепился статус «главной борщеварки страны».