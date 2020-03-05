Белорусы опять требуют сделать 31 декабря выходным днем 8 5.03.2020, 15:07

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Автор петиции привел пять аргументов.

На сайте «Удобный город» опять появилась петиция с требованием сделать 31 декабря постоянным выходным днем без отработки и без переносов на другие дни, пишет The Village Беларусь.

Вот какие аргументы приводит автор:

1. Выходной нужен, чтобы приготовить праздничный стол, украсить дом, а после и себя привести в порядок.

2. Для увеличения доходов в сфере туризма, в сфере торговли, в сферах развлечения и отдыха.

3. Для поездки в мини-отпуск за границу или для поездки на малую родину.

4. Отдохнувшие сотрудники равно высокая производительность труда и рост доходов компаний.

5. В следующих странах официально установлен выходной день 31 декабря: Великобритания (с 25 декабря по 4 января), Испания (с 25 декабря по 6 января), Италия (с 25 декабря по 6 января), Япония (с 28 декабря по 4 января), Азербайджан (с 31 декабря по 6 января), Грузия (с 30 декабря по 2 января).

Обращение планируют отправить в Администрацию Лукашенко и Министерство труда и социальной защиты где-то в октябре.