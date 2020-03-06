Эрдоган после встречи с Путиным напомнил о желании купить у США Patriot 3 6.03.2020, 16:52

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Реджеп Тайип Эрдоган

Глава Турции заявил, что предложение еще актуально.

Турция готова купить у США зенитно-ракетные комплексы Patriot, если американская администрация согласится предоставить такую возможность. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью газете Yeni Şafak, которое было посвящено итогам его переговоров в Москве с президентом Владимиром Путиным, сообщает РБК.

При этом Эрдоган добавил, что уже в апреле, после окончания обучения и тренировок, Анкара начнет использовать закупленные ранее российские системы С-400.

«С-400 уже наша собственность. <...> Они будут активны уже с апреля. Но позвольте мне повторить еще раз, вчера я сказал американцам: «Если вы дадите нам Patriot, мы возьмем у вас Patriot», — сказал Эрдоган.

Вашингтон неоднократно критиковал Турцию за сделку по приобретению российских ЗРК. Однако турецкое руководство одновременно с приобретением ЗРК заявляло, что хотело бы поставить на вооружение и американские комплексы Patriot. В июне 2019 года Эрдоган объяснил закупку ЗРК в России тем, что «США не сделали такого выгодного предложения в отношении комплексов Patriot, какое сделала Россия со своими С-400». В сентябре того же года президент Турции заявил, что вопрос покупке Patriot все еще актуален и не снят с повестки дня. «Если наши условия будут выполнены, мы могли бы рассмотреть возможность их покупки, это также входит в повестку дня США», — сказал тогда Эрдоган.