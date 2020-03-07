Илон Маск: Эра истребителей заканчивается 15 7.03.2020, 17:04

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Фото: defensenews.com

Основатель SpaceX рассказал, как можно революционизировать воздушный бой.

Основатель компании SpaceX Илон Маск принял участие в симпозиуме Ассоциации ВВС по теме войны в воздухе. В ходе этого мероприятия состоялась беседа между Маском и генерал-лейтенантом Джоном Томпсоном, который возглавляет Центр космических и ракетных систем, передает defensenews.com.

Томпсон спросил Маска, есть ли у него какие-либо новаторские идеи о том, как можно революционизировать воздушный бой. Маск ответил: «Автономная беспилотная война — это будущее. Дело не в том, что я хочу, чтобы будущее было таким, а в том, каким оно будет. Эра истребителей миновала. Да, эра истребителей миновала. Это беспилотники».

Приглушенный смех прокатился по залу.

Далее Илон Маск пояснил свою позицию. По его мнению, искусственный интеллект, вероятно, будет самой трансформирующейся технологией в течение ближайших пяти лет. Он призвал ВВС США идти на большие риски, чтобы добиться «радикальных результатов».