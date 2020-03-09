Цены на нефть рухнули на 31% 9.03.2020, 1:40

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Цена на Brent опустилась до 31,43 доллара за баррель.

Стоимость нефти марки Brent в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+ рухнула почти на треть, до 31,43 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

На пике нефть подешевела сразу на 14 долларов, потеряв в цене сразу 31%, передает РИА «Новости».

На минимуме в 01.02 по Минску баррель североморской смеси подешевел сразу на 14 долларов, потеряв в цене 31%. Стоимость нефти марки WTI упала на 27%, до 30,27 доллара за баррель.

К 01.23 по Минску Brent отыграла часть падения и торгуется по 35,6 доллара (падение на 21%).

Нефть падает на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса.

ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года. Однако против этого предложения выступили Россия и Казахстан. РФ, в частности, настаивала на продлении текущих договоренностей только на второй квартал.