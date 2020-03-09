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Аналитики: Нефть по $20 — это реально

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  • 9.03.2020, 9:10
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Аналитики: Нефть по $20 — это реально

Прогноз для рынка нефти еще более плачевный.

Цена на нефть марки Brent может обвалиться до $20 за баррель, сообщает Bloomberg со ссылкой на прогноз аналитиков американского инвестбанка Goldman Sachs.

К такому выводу один они пришли, протестировав при каком ценовом уровне смогут работать некоторые производители. Кроме того, банк снизил свои прогнозы на второй и третий квартал, предположив, что стоимость барреля Brent не будет превышать $30.

Аналитики Goldman Sachs связывают обвал цен на нефть с развалом нефтяной сделки между Россией и ОПЕК, о чем стало известно 6 марта.

«Мы считаем, что ОПЕК и Россия на этих выходных начали ценовую войну», — говорится в отчете.

По мнению аналитиков банка, сейчас прогноз для рынка нефти «еще более плачевный, <…> поскольку речь идет о значительном падении спроса на нефть из-за коронавируса», цитирует экспертов РБК.


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