Что случится с курсом белорусского рубля из-за нефтяной войны России и саудитов 6 9.03.2020, 9:22

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Февраль серьезно подточил возможности Нацбанка по удержанию курса.

Игра против рынка стоила НБРБ 0,5 млрд USD за месяц торгов на бирже. Насколько высок болевой порог властей, после которого курс отправится в хаотическое плавание? Об этом пишут banki24.by.

В пятницу и субботу произошло несколько событий, которые сильно повлияют на курс белорусского рубля в ближайшей перспективе. Во-первых, в пятницу оглушительным провалом закончилась встреча стран-экспортеров нефти в формате ОПЕК+. Участники не смогли договориться о продлении ограничений по добыче черного золота даже на следующий квартал.

Главным камнем преткновения стала позиция правительства России. Российские чиновники уверены, что их страна больше теряет от продления ограничений, чем приобретает. Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что «у саудитов ситуация гораздо хуже». По мнению Силуанова, за счет рекордных ЗВР и накоплений в резервных фондах РФ сможет победить в ценовой войне с монархиями Персидского залива.

По оценкам главы Минэнерго Александра Новака, выход РФ из нефтяного соглашения ОПЕК+ позволит российским компаниям нарастить добычу на 0,3 млн баррелей в сутки. Из-за срыва пятничных переговоров ограничения на мировом рынке нефти будут сняты уже через 3 недели — с 1 апреля.

Между тем, именно Саудовская Аравия нанесла первый удар по России. Агентство Bloomberg передает, что саудиты могут нарастить добычу с нынешних 9,7 до 12,5 млн баррелей в день и это гораздо больше, чем оценки Новака для РФ. Кроме того, добычу синхронно поднимут остальные монархии Персидского залива. Вместе с Саудовской Аравией они обеспечивали поставки в объеме 14 млн баррелей в день.

Государственная компания Saudi Aramco объявила о беспрецедентных скидках для покупателей арабской нефти в Европе. Уже с апреля сорт Arab Light будет продаваться с дисконтом к индикативу Brent на 10,25 USD за баррель. На минувшей неделе биржевые торги по нефти Brent закрылись на отметке 45,48 USD за баррель. Таким образом, саудовцы предлагают европейским потребителям скидку более чем на 20% от текущих котировок.

По информации Bloomberg, той же тактики будут придерживаться остальные нефтяные монархии региона. Американское издание считает, что тем самым саудиты бросают перчатку России и намерены серьезно потеснить позиции сорта Urals на европейском рынке.

Тем временем, в Беларуси Нацбанк раскрыл статистику о размере ЗВР и ситуации на валютном рынке. За февраль официальные резервные активы уменьшились на 438,2 млн USD. Однако падение резервов было частично смягчено ростом цены на золото. За исключением золота НБРБ потерял больше — 475,6 млн USD. Всего за месяц регулятор утратил почти 5% ЗВР. По расчетам Нацбанка, за 2 месяца 2020 года правительство и НБРБ заплатили по валютным долгам 940 млн USD (против 1,081 млрд USD за тот же период в 2019-м). При этом размер ЗВР с начала 2020 года сократился на 589 млн USD, тогда как в 2019-м — лишь на 62 млн USD.

Из этого следует вывод — к уменьшению ЗВР привели покупки валюты на внутреннем рынке. В пресс-релизе о состоянии резервов Нацбанк указал, что перестал быть покупателем валюты и превратился в ее продавца. Точный размер спроса на валюту установить сложно: в НБРБ намеренно публикуют ограниченный объем статистики и частичные данные.

Пока можно сказать, что население 3 месяца подряд является чистым покупателем валюты. За это время физлица приобрели у банков 216 млн USD. В феврале чистый спрос населения на безналичную валюту поставил рекорд за 54 месяца.

Физлица не выкупали так много валюты со времен обрушения курса рубля в августе 2015 года. Предприятия-резиденты предъявляют чистый спрос на валюту 4 месяца подряд. За этот период они купили у банков 497 млн USD. В целом, ситуация по ажиотажному спросу на валютном рынке для банков и НБРБ была самой плохой с августа-2015.

До конца марта предложение валюты на внутреннем рынке скорее всего останется ограниченным. Сохраняется малая загрузка сырьем НПЗ, нет контракта на поставку калийных удобрений в Китай, отмечается падение сбыта продукции гигантов типа БЕЛАЗа и Гомсельмаша. Из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры Минфин отложил размещение евробондов.