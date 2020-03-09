Белорусские банки уже повысили курсы доллара и евро в онлайн-обменниках 11 9.03.2020, 9:52

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Фото: Reuters

Международные рынки остро отреагировали на падение нефтяных цен.

Как сообщает РБК, в России доллар ночью стоил 72 российских рубля, евро подорожал до 82 рублей. Курсы выросли на 6% и 7% сразу же после новостей про обвал цен на нефть. Как отреагирует на такое повышение Московская биржа, сегодня мы не узнаем, так как сегодня в России выходной.

Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже еще не начались. Однако некоторые белорусские банки уже повысили курсы доллара и евро в онлайн-обменниках, пише Онлайнер.

Итак, в пятницу мы ушли с курсом от Нацбанка в 2,2396 белорусского за доллар и 2,5178 за евро. Средний курс покупки на выходных был 2,25, продажи — 2,245.

Однако уже сегодня с утра некоторые банки еще до торгов подняли курсы. Так, к примеру, курс покупки доллара в мобильном приложении «Альфа-Банка» вырос до 2,325, а евро — 2,615.

У «Приорбанка» курс продажи доллара уже составил 2,28, евро — 2,609.

«БСБ Банк» поднял курс продажи до 2,32, а евро — до 2,644.

«БелВЭБ» на своем сайте сообщает, что курсы продажи валюты в интернет-банкинге с 9:00 такие: 2,33 за доллар и 2,66 за евро.

«Белгазпромбанк» теперь продает доллар по 2,34, а евро — по 2,655.

Как сообщает Telegram-канал «Экономика Беларуси», в «Беларусбанке» курс покупки доллара вырос до 2,41, а евро — до 2,73. В контакт-центре заявили, что не комментируют эту информацию.