Литва возглавила международные силы кибер-реагирования 9.03.2020, 15:37

К инициативе присоединились Эстония, Хорватия, Польша, Нидерланды, Румыния.

На прошлой неделе шесть стран ЕС во главе с Литвой подписали меморандум о создании международных сил кибер-реагирования, сообщает корреспондент Charter97.org в Вильнюсе. К инициативе присоединились Литва, Эстония, Хорватия, Польша, Нидерланды, Румыния. Международная группа быстрого реагирования готова в любое время отреагировать на кибератаку.

«Это совершенно новый международный кибернетический потенциал, инициированный и возглавляемый Литвой. Каждая страна сталкивается с проблемами кибербезопасности, но мы должны объединить усилия, потому что кибервойна уже идет и не имеет границ», — заявил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

Соглашение шести стран выводит сотрудничество в сфере киберзащиты на новый уровень. Проект направлен на обмен информацией, ресурсами и научными достижениями между странами. Меморандум о взаимопонимании уполномочивает группы работать в разных юрисдикциях, определяя их механизм, правовой статус, роли и процедуры.

Группы быстрого реагирования на киберпреступления смогут принимать превентивные меры и оценивать кибер-уязвимость, а также помогать институтам и странам ЕС в этой сфере.

Международные группы по борьбе с кибер-угрозами будут дежурить на основе ротации. В команду, возглавляемую Литвой, входят специалисты из Нидерландов, Польши, Литвы и Румынии.

Литва предложила создать ротационные Силы кибернетического реагирования ЕС в рамках PESCO еще в 2017 году. Этот проект стал первой инициативой в рамках PESCO, полностью введенной в эксплуатацию. PESCO — это инициатива ЕС, направленная на укрепление способности ЕС реагировать на возникающие угрозы в Европе и соседних регионах.