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Пять новых российских поставщиков готовы поставлять нефть в Беларусь

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  • 9.03.2020, 16:59
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Пять новых российских поставщиков готовы поставлять нефть в Беларусь

Они поставят 200 тысяч тонн нефти.

Пять небольших российских компаний поставят в Беларусь в марте 200 тыс. т нефти, сообщил корреспонденту БелТА пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

"Пять новых для нашей страны поставщиков суммарно отправят в Беларусь в марте около 200 тыс. т нефти. Это помимо "Сафмара", у которого в марте 300 тыс. т", - сказал Александр Тищенко.

Он уточнил, что поставки идут по цене без премии, как и добивалась белорусская сторона.

Что касается возможных поставок от этих небольших российских компаний в апреле, то, по словам пресс-секретаря, по этому вопросу еще предстоит работа, которая будет проводиться с учетом ситуации на мировом нефтяном рынке.


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