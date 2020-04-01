Дочь умершего от коронавируса актера: Надеюсь, у людей откроются глаза 5 1.04.2020, 9:18

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Виктор Дашкевич и его дочери Анна и Виктория

Фото: vkurier.by

Белорусы погибают, а власти предлагают играть в хоккей и пить водку.

Утром 31 марта в Витебске умер 75-летний актер Виктор Дашкевич, у которого несколько дней назад подтвердили коронавирусную инфекцию. Младшая дочь актера Анна, которая живет в Санкт-Петербурге, рассказала «Еврорадио», как коварная болезнь забрала ее отца и почему в семье считают, что Виктор мог заразиться COVID-19 уже после того, как попал в витебскую больницу.

— Родители приболели, отцу поставили диагноз «ангина». Положили в общую палату. Сбили температуру. Отец пошел на поправку, но потом ему резко стало хуже. В первой больнице родителям сделали тест на коронавирус, — рассказывает Анна. — Его перевели в другую больницу и сразу в реанимацию для того, чтобы поддерживать легкие при помощи ИВЛ, у него были проблемы с легкими. Мать выпустили из больницы домой. Но потом позвонили, сказали, что приедут санитары, потому что у отца коронавирус подтвердился.

Мы придерживаемся мысли, что, скорее всего, это в больнице отца заразили. Мать все продезинфицировала в квартире, они с отцом лежали в разных палатах. Есть шанс, что ее эта участь минует, она себя более-менее чувствует.

Виктор Дашкевич на сцене Витебского областного драматического театра / kolastheatre.by

Виктор Дашкевич на сцене Витебского областного драматического театра / kolastheatre.by

Супруга актера Светлана сейчас находится дома под наблюдением. Ей нельзя выходить из квартиры. Старшая дочь оставляет все необходимое у дверей.

— У матери диагноз не подтвердился?

— Я не знаю, делали ли ей повторный анализ. Мать сейчас под так называемым домашним арестом, не может выходить две недели, ее даже не отпустят попрощаться с папой. Наблюдает полиция [милиция. — Еврорадио] за квартирой, это уголовная ответственность.

— Ей сказали, чтобы она никуда не выходила из дома?

— Да. Хотели сначала отправить в санаторий какой-то оборудованный, но договорились, что «давайте вы посидите дома, под честное слово, но под наблюдением». Сестра до этого ночевала у мамы две ночи. Ей сказали: «Следите за своим здоровьем».

Виктор Дашкевич в спектаклях по пьесам Чехова / kolastheatre.by

По всей видимости, проститься с Виктором Дашкевичем ни Светлана, ни Анна не смогут.

— Я в Санкт-Петербурге, не могу приехать, у нас город закрыт. Сестра говорит, что не будет никакой панихиды, просто в морге попрощаются самые близкие, она и ее мужчина, потому что маму не выпустят. Племяннику тоже сказали не приезжать, — рассказывает она.

— Есть ли уже официальное заключение врачей?

— Заключение о смерти пока не отдали, но сказали, что, скорее всего, будет другой диагноз. Пока мы не видели документа, ничего утверждать не могу. Но мама говорит, что, еще пока папа был жив, ей четко и понятно сказали, что у него коронавирус. Причем женщина, которая приходила, сказала, что за сутки было уже официально подтверждено 6 случаев. А мы играем в хоккей и пьем водку.

Мама говорила, что врачи работают на износ. Они сами как подопытные кролики. Врач-реаниматолог, который последний общался с родителями, вообще ночует в другом месте, чтобы не возвращаться на ночь в семью, потому что он сам не знает, чем он может болеть в данное время.

— Сейчас по улицам ходят пожилые люди, карантина нет…

— Я согласна, это ненормально. В Питере у нас тоже бесстрашные бабушки, которые в карантине атакуют продуктовые [магазины]. Но наши бабушки хотя бы в масках ходят. Взрослые люди в большинстве переходят на удаленку. Я очень надеюсь, что у людей [в Беларуси] откроются глаза.