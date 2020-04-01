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Bloomberg: Россия не станет увеличивать добычу нефти

  • 1.04.2020, 17:17
Bloomberg: Россия не станет увеличивать добычу нефти

Это может стать сигналом к ценовой войне с Саудовской Аравией.

Россия не станет увеличивать объемы добычи нефти с 1 апреля после истечения ограничительных договоренностей с ОПЕК. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, это может стать сигналом к ценовой войне с Саудовской Аравией, сообщает "Радио Свобода".

Собеседники Bloomberg рассказали, что Эр-Рияд наращивает объемы производства нефти после развала сделки с ОПЕК в начале марта. Саудовская Аравия предлагала сократить добычу сырья, чтобы поддержать экономику на фоне пандемии COVID-19. Россия настаивала на сохранении объемов на прежнем уровне. В результате цены на сырье с начала марта упали примерно на 50 процентов.

Один из российских высокопоставленных чиновников рассказал Bloomberg, что в сложившейся ситуации России не имеет смысла наращивать объемы добычи. При этом ранее российский министр энергетики Александр Новак заявлял, что Россия может увеличить добычу нефти на 200–300 тысяч баррелей в день.

3 марта президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон проведет переговоры с Москвой и Эр-Риядом для остановки падения цен на нефть. Глава Белого дома уже поднимал этот вопрос в телефонных разговорах с президентом России и наследным принцем Саудовской Аравии. По словам Трампа, стороны готовы к диалогу. О том, какие шаги могут быть предприняты для сдерживания падения цен на сырье, пока не сообщается.


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