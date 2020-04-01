«Гроб был закрыт»: в Витебске простились с актером, умершим от коронавируса 15 1.04.2020, 17:39

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Виктор Дашкевич

Фото: kolastheatre.by

На сайте горисполкома соболезнований семье заслуженного артиста Беларуси нет.

В Витебске 1 апреля похоронили 75-летнего актера Коласовского театра, заслуженного артиста Беларуси Виктора Дашкевича. Он умер поздно вечером 30 марта. У него был коронавирус, пневмония и несколько сопутствующих хронических заболеваний. Витеблянин стал первым пациентом в стране, чью смерть от COVID-19 официально подтвердили медики. Попрощаться с артистом - и то — в закрытом гробу — смогли только самые близкие, пишет tut.by.

Виктора Дашкевича похоронили на православном Георгиевском кладбище недалеко от поселка Руба под Витебском.

На похоронах были только самые близкие: жена Светлана, старшая дочь Виктория и зять. Младшая дочь Анна живет в Санкт-Петербурге и не смогла приехать на похороны из-за проблем с границами и карантинным положением в России.

— Вдова Виктора Дашкевича сообщила нам, что похороны назначены на 14 часов 1 апреля, на Георгиевском кладбище. Она добавила, что там будут лишь родные, так как массовый сбор — это большой риск, — рассказали коллеги артиста.

Гроб был закрыт.

Раньше, если умирал артист Коласовского театра, там устраивали гражданскую панихиду, и, по традиции, в последний путь актеров провожали аплодисментами.

Драмтеатр разместил на своем сайте некролог в память о Викторе Дашкевиче. В нем говорится, что он отдал ему почти 50 лет: «На выпускным курсе яго клікалі да сябе розныя тэатры, але ён выбраў Коласаўскі, якому прысвяціў усё сваё жыццё».

«3 студзеня 2020 года Віктар Мікалаевіч Дашкевіч адзначыў 75-годдзе. І вось за акном набірае сілы віцебская вясна, а шчыры коласавец ужо не з намі… Ён сышоў у вечнасць, каб адтуль, з нябёсаў, назіраць, як развіваецца яго родны тэатр, ахоўваць яго, верыць у лепшае», — пишут коллеги артиста.

В некрологе не указана причина смерти актера.

Многие витебляне и жители других городов выражают соболезнования семье Виктора Дашкевича в соцсетях.

На сайте горисполкома соболезнований семье заслуженного артиста Беларуси нет.