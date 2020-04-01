Президент Польши подписал пакет помощи экономике 2 1.04.2020, 18:06

1,358

АНДЖЕЙ ДУДА

ФОТО: EPA

На реализацию «Антикризисного щита» правительство Польши выделит более 210 млрд злотых.

Президент Польши Анджей Дуда подписал законы, известные также как «Антикризисный щит», цель которых смягчить экономические последствия пандемии коронавируса, передает «Радио Польша».

«Антикризисный щит» был разработан с целью сохранить рабочие места и помочь фирмам поддержать финансовую ликвидность. На его реализацию правительство выделит более 210 млрд злотых, а это около 46 млрд евро.

«Президент многократно публично говорил о том, что хочет как можно скорее подписать эти законы, то есть «Антикризисный щит»», - отметил пресс-секретарь главы польского осударства Блажей Спыхальский.

В подписанных законах речь идет о решениях, инициированных лидером страны, например, об отмене взносов в Фонд социального страхования (ZUS) сроком на три месяца для микрофирм, в которых трудоустроено менее 9 человек, чей доход снизился как минимум вполовину.

«Для президента очень важна поддержка этой группы, а также поддержка фермеров, польского сельского хозяйства. По инициативе президента в «Антикризисном щите» появилось положение об освобождении от взносов в Кассу сельскохозяйственного социального страхования (KRUS). В данном пакете законов фермеры оказались наравне с предпринимателями», - сказал Блажей Спыхальский.

Предприниматели могут заполнить заявление на субсидирование заработной платы работникам, - отметила министр семьи, труда и социальной политики Польши Марлена Малонг.

Глава ведомства добавила, что предприниматели также могут заполнить заявку на получение микрозайма в рамках «Антикризисного щита». Марлена Малонг напомнила, что субсидию могут получить предприниматели, которые в течение последних двух месяцев зафиксировали снижение оборота.

«Предприниматели могут получить субсидии в размере до 40% средней заработной платы. Во время простоя правительство выплачивает до половины минимальной заработной платы. Средства на это будут выделены из государственного бюджета. Конечно, в ситуации, когда в течение последних двух месяцев предприятие зафиксировало снижение оборота на 15% или на 25% - за последний месяц, то эти фирмы получат помощь от правительства», - сказала министр Малонг.

Министр семьи, труда и социальной политики заявила, что, по оценке экспертов ведомства, к концу года уровень безработицы может составить 10%. Министр добавила, что рост безработицы будет заметен уже в конце апреля.