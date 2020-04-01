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Легализационные документы для иностранцев в Польше продлили автоматически

  • 1.04.2020, 19:07
Легализационные документы для иностранцев в Польше продлили автоматически
иллюстрационное Фотo

Иностранцы, проживающие в Польше, могут на законных основаниях оставаться в стране из-за эпидемиологической ситуации.

Проживающие в Польше иностранцы, у которых заканчиваются сроки легализационных документов, могут оставаться в стране на законных основаниях из-за эпидемиологической ситуации. Об этом пишет Dziennik Gazeta Prawna.

По словам пресс-секретаря Управления по делам иностранцев Якуба Дудяка, если срок действия виз и удостоверений личности иностранцев истекает, он будет автоматически продлен без необходимости предоставления необходимых документов. Эти решения содержатся в специальном законе, посвященном борьбе с эпидемией, который недавно был принят парламентом страны. В то же время срок действия разрешений на работу для иностранцев, находящихся в Польше, также будет продлен.

Управление по делам иностранцев также напоминает, что, хотя иностранец на законных основаниях находится в Польше с просроченными удостоверением личности или визы, он не может свободно передвигаться в пределах шенгенской зоны. Продление легализации распространяется только на территорию Польши, отмечает агентство. Эти правила распространяются на граждан стран, не входящих в ЕС. Граждане ЕС могут оставаться в Польше без особых ограничений, сообщает Dziennik Gazeta Prawna.


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