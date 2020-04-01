Путин дал правительству РФ право вводить режим ЧС 7 1.04.2020, 19:50

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иллюстрационное Фото: РИА Новости / Михаил Климентьев

Режим ЧС в РФ может быть введен из-за коронавируса.

Президент России Владимир Путин дал правительству право вводить режим ЧС и повышенной готовности на всей территории страны либо на ее части. Глава российского государства подписал соответствующий закон, сообщает РИА Новости.

В пояснительной записке говорится, что закон подготовлен для урегулирования отношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением коронавируса.

Отмечается, что правительство РФ получило право в случае угрозы возникновения или при возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций осуществлять полномочия координационного органа единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.