Президент Польши почтил память жертв Смоленской катастрофы 10.04.2020, 12:18

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Анджей Дуда

Фото: PAP/Mateusz Marek

Сегодня исполняется 10 лет со дня крушения самолета Ту-154М под Смоленском.

Президент Польши Анджей Дуда почтил память жертв Смоленской катастрофы. «По сей день мы страдаем из-за утраты этих уникальных людей, которым мы многим обязаны», - написал глава государства в Facebook, сообщает «Польское радио».

«Мне трудно поверить, что прошло уже 10 лет с того дня, как я узнал эту сокрушительную новость о катастрофе в аэропорту в Смоленске. Многие из 96 человек, которые тогда погибли, были мне близки, в том числе президент Польши профессор Лех Качиньский и его супруга Мария Качиньская, - написал президент. «Они ушли, - напомнил Анджей Дуда, - исполняя свой долг перед польскими офицерам, жертвами Катынского преступления, убитым в 1940 году».

«Сегодня нельзя сказать, что там произошло и почему, в частности, потому что в самом начале были приняты именно такие решения. Мне совершенно непонятно решение, почему рейс польской делегации в Смоленск на военном самолете, управляемом военным экипажем 36-го Специального транспортного авиаполка ВС Польши, был признан гражданским. В связи с этим не применялось двустороннее соглашение между Польшей и Российской Федерацией касающееся чрезвычайных происшествий и катастроф военных самолетов, а применялась «Чикагская конвенция» - Конвенция о международной гражданской авиации. Это значительно ухудшило нашу ситуацию в расследовании причин катастрофы. Я считаю, что это также стало причиной того, что до сегодняшнего дня в Польше нет черных ящиков, обломков самолета, а все это находится в России, хотя это собственность Польши», - прокомментировал глава государства расследование причин катастрофы президентского самолета Ту-154М.

Члены президиума Сейма Польши также почтили память жертв Смоленской катастрофы. В 8.00 спикер Сейма Эльжбета Витек, вице-спикеры Малгожата Кидава-Блоньская, Малгожата Госевская, Пётр Згожельский возложили цветы перед мемориальными таблицами, увековечивающими трагически погибшего президента Леха Качиньского, спикера Сейма III созыва Мацея Плажиньского и парламентариев.

В пятницу, 10 апреля, исполняется 10 лет со дня крушения самолета Ту-154М под Смоленском. Главная часть траурных мероприятий пройдет в Варшаве в более скромной, чем обычно, форме из-за пандемии коронавируса.

10 апреля 2010 года в результате авиакатастрофы погибли 96 человек, в том числе президент Республики Польша Лех Качиньский вместе с супругой Марией Качиньской, последний президент Польши в изгнании Рышард Качоровский, вице-спикеры Сейма и Сената, депутаты, командиры вооруженных сил, высокопоставленные чиновники, представители духовенства, члены Катынских семей, а также экипаж. Делегация летела на траурные мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского преступления. Трагедия произошла в 8.41 по центральноевропейскому летнему времени недалеко от аэродрома «Северный».