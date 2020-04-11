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Эпидемия COVID-19: умер журналист «Медиа-Полесья» Василий Мацкевич

  • 11.04.2020, 13:41
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Эпидемия COVID-19: умер журналист «Медиа-Полесья» Василий Мацкевич
Василий Мацкевич
Фото: media-polesye.by

Журналист находился в реанимационном отделении Пинской центральной больницы.

Сегодня утром умер журналист «Медиа-Полесья» Василий Мацкевич. Об этом говорится в редакционной статье издания:

«Это случилось сегодня рано утром, 11 апреля, в реанимационном отделении Пинской центральной больницы.

Мы не можем в это поверить. Сегодня в 4.32 Василий, всегда ответственный и дисциплинированный, написал в редакционный чат, что он в больнице.

О, том, что плохо себя чувствует, сообщил 9 апреля. Он переживал, как мы справляемся, предложил, обратиться к людям писать свои истории. О себе сказал как бы невзначай.

Накануне вечером он сдал редактору интервью из Полесского госуниверситета. Как оказалось, последнее.

Бывшая жена Ирина рассказала о событиях этой ночи.

— Василий позвонил мне в 4.33 и сказал, что его забирает скорая помощь. Он очень тяжело дышал, не мог говорить. И попросил: «Береги Адама» (сына).

По словам Ирины, тест Василию сделали 7 или 8 апреля.

Ирина стала искать под утро, куда положили Василия. Позвонила в Молотковичскую и Брестскую областную инфекционные больницы. Нигде его не было. Установила через скорую, что он в Пинской центральной больнице. «Почему? У него же коронавирус». Ей ответили, что она придумывает, у него пневмония. «И ещё накричали на меня: зачем вы распространяете неверную информацию?».

О том, что Василий скончался в реанимации, Ирине сообщила сестра мужа, Евгения.

Редактору сайта Светлане Гарда подтвердили факт смерти в реанимации. На вопрос о причинах смерти ответили, что это врачебная тайна

Также редактору позвонили из Пинского центра гигиены и эпидемиологии и поинтересовались организацией работы в последнее время. И хотя журналисты работали отдалённо, сказали, что всё равно будут проводить дезинфекцию пинского офиса.

Также представитель санэпидстанции прокомментировала, что у журналиста взят тест на коронавирус, отправлен в Брест.

Сын Василия, 18-летний Адам, который контактировал с отцом 3 дня назад, помещён в инфекционную больницу в Молотковичах. Здесь, по словам матери, его определили в отдельную палату».


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