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Белорусы о Лукашенко: «Срочно изолировать!»

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  • 13.04.2020, 12:15
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Белорусы о Лукашенко: «Срочно изолировать!»

Главный больной безнадежен.

Эпидемия коронавируса продемонстрировала полную неадекватность белорусского диктатора. Читатели сайта Charter97.org комментируют его последние абсурдные инициативы и высказывания.

«Выпил он сто грамм с утра…

И вдогонку литра два…

Сел на трактор, погонял,

ещё литр на грудь принял…

Сходил в баньку – градус в тело!

(Чтоб зараза не задела)

Схватил клюшку и на лёд…

ЭТО ПОЛНЫЙ ИДИОТ!»

«Нужно умное волевое решение, а Лукашенко на это не способен. Он просто раздутый мыльный пузырь, который вот-вот лопнет. И если всё-таки в правительстве есть ещё люди, имеющие альтернативное от идиота мнение, то пусть берут ситуацию в свои руки и делают свою работу, как того требует ситуация. Люди поймут и поддержат».

«Этот главный больной безнадежен! И уже давно!»

«Он еще и доктор.... Я теперь и спать в маске буду. Ну его.... И так плохо. А тут ещё и чудо в перьях тебя лечить будет. Я даже не знаю, что быстрее откинется. Лёгкие или психика».

«На Витебщине военные разворачивают полевой госпиталь». Это все для лечения психоза, я так понимаю? Потому что для лечения ковид-19 все должно выглядеть по-другому: поле с кучей тракторов, столы со стограммовками, бани. И всюду в воздухе летающие коровы с короной на рогах, чтобы без микроскопа Лука сказал: «Сичас уже вижу коронавирусы».

«Я доктор!» - завопил шизофреник приехавшим за ним санитарам».

«И вот «это» руководит страной? Как мне хочется посмотреть хоть на одного идиота, который пойдет за «это» голосовать».

«Пусть себя вылечит! А ещё лучше изолируется! Скотчем армированным. И в родную стихию, в коровник».

«Уже нет слов, мысли и те матом, чтоб охарактеризовать это больное, умалешеное существо. Неужели из его окружения не найдется смельчака, каторый в этой ситуации возразил бы ему. Это уже край издевательства, дурак давно уже перешел все мыслимые границы».

«Твоих, Лука, способностей хватит только памперсы больным менять. Ты не Караника проси, ты к народу обратись: народ тебя на руках отнесет в ту же минскую инфекционку, чтобы ты хотя бы одну смену продержался санитаром. Проблема лишь в том, что ты трус. Боишься и коронавируса, и народа. Но ни от одного, ни от другого тебе не спрятаться».

«Интересно как долго мы будем слушать и комментировать этот бред? Это сумасшествие пора остановить, если хотим выжить!»

«Господи, как носит земля этого идиота! Культуры - ноль. Как был дурак - так и остался. Жаргон приблотненного. Уши вянут слушать этого шизофреника. Какой президент вот так выражается, как это неграмотное существо. Человеком его назвать нельзя. Болезнь прогрессирует во всей красе. Окружение - ни одного порядочного, одни кивалы. Нормальные не слушали бы бред больного человека, а давно бы отстранили и отправили в психбольницу. Люди, сколько будем терпеть этого урода, чтоб его вирус сожрал?!»

«Уважаемые друзья! Читая ваши комментарии, я прихожу к выводу что очень скоро Лукашеску позавидует судьбе Чаушеску!»

«Это существо, конечно, больное, но не настолько, чтобы его нельзя было судить и потом посадить».

«Поехал на Белгипс, чтобы поговорить про короновирус, а больше ему не с кем на эту тему разговаривать...»

«Не отменим парад!

Не отменим салют!

В «социальной» стране,

лишь покойников чтут!

Их не надо кормить!

Их не надо лечить!

Они - молча лежат...

Им - нельзя говорить!»

«Изолировать! Срочно в шестую палату! Там где пятая колонна, Наполеон и фрау А!»


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