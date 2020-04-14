Байден одержал победу на праймериз в штате Висконсин 2 14.04.2020, 13:13

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Фото: Getty Images

Политик является абсолютным лидером в гонке за право стать кандидатом в президенты США от демократов.

Бывший вице-президент США Джо Байден одержал победу на демократических праймериз в Висконсине, сообщает «Голос Америки».

Согласно официальным результатам, он получил 63 процента голосов, в то время как сенатор от Вермонта Берни Сандерс – 32 процента.

Однако победа бывшего вице-президента утратила реальное значение после того как Сандерс вышел из гонки через день после голосования в Висконсине 7 апреля.

В понедельник Сандерс поддержал Байдена.

Тем временем, поддержанный демократами судья окружного суда Джилл Карофски одержала победу в напряженной борьбе за место в Верховном суде Висконсина, сместив действующего судью Дэниела Келли, которого поддерживал президент Дональд Трамп.