Сеул сообщил о запуске нескольких крылатых ракет из Северной Кореи 7 14.04.2020, 14:03

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Они были выпущены в море в сторону Японии.

Северная Корея, предположительно, произвела во вторник запуск нескольких крылатых ракет малой дальности в воды между Корейским полуостровом и Японией, сообщает «Голос Америки».

Об этом сообщил южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов.

Вооруженные силы Южной Кореи следят за развитием событий, в то время как южнокорейская и американская разведки продолжают анализировать информацию о запуске, говорится в сообщении комитета.