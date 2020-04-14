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Сеул сообщил о запуске нескольких крылатых ракет из Северной Кореи

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  • 14.04.2020, 14:03
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Сеул сообщил о запуске нескольких крылатых ракет из Северной Кореи

Они были выпущены в море в сторону Японии.

Северная Корея, предположительно, произвела во вторник запуск нескольких крылатых ракет малой дальности в воды между Корейским полуостровом и Японией, сообщает «Голос Америки».

Об этом сообщил южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов.

Вооруженные силы Южной Кореи следят за развитием событий, в то время как южнокорейская и американская разведки продолжают анализировать информацию о запуске, говорится в сообщении комитета.


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