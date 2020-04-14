Экс-глава Нацбанка: Белорусская экономика может упасть на 15% 2 14.04.2020, 15:47

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Станислав Богданкевич

Зарплаты уже снижаются.

Пандемия коронавируса больно ударит по экономике Беларуси, заявил в комментарии «Салідарнасці» бывший председатель Нацбанка Станислав Богданкевич.

В соседней России, где объявили нерабочий месяц, уже подсчитывают возможные убытки. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что к концу года ВВП страны упадет на 5%, если режим самоизоляции в России будет продлен.

Международная консалтинговая компания McKinsey & Company более пессимистична: там полагают, что если распространение вируса сдержать не удастся, российский ВВП сократится на 10-11%.

А что будет с экономикой Беларуси, которая сильно зависима от рынка восточной соседки?

– Думаю, у нас будет падение ВВП на 5-15%, – заявил в комментарии бывший председатель Нацбанка Станислав Богданкевич.

Он назвал причины, из-за которых придерживается такого мнения:

– Малый и средний бизнес испытывает огромные проблемы – заказов нет.

Резко сокращается сфера услуг. А ведь ее доля в ВВП западных стран около 80%, у нас – порядка 50%. Машиностроительное производство начало сокращаться до вирусного кризиса, а теперь ожидается резкое падение сбыта – стремительное уменьшается покупательская способность Российской Федерации. Склады переполнены нашими тракторами и сельхозмашинами.

По мнению Богданкевича, белорусский ВВП по итогам года сократится на 5% при «идеальном» развитии событий.

– А может падение составит и до 15% – если с вирусом в ближайшее время не справятся в России, Европе и мире. В общем, ничего хорошего не жду. Тем более что наша экономика нереформированная, и поэтому будет испытывать большие трудности, чем соседние страны, – считает экс-глава Нацбанка.

Удастся ли в Беларуси удержать зарплаты работников хотя бы на нынешнем уровне?

– Боюсь, что нет. По-моему, процесс снижения зарплат уже начался, – сказал Богданкевич.

Он рассказал об одном из своих сыновей, который занимается малым бизнесом:

– Еще в прошлом году у него было 15 человек. Остались трое. Учитывая, что заказов нет, для этих троих тоже уже почти нет работы.