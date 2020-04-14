«Таймс»: Белорусский диктатор скрывает число смертей и продолжает отрицать карантин 27 14.04.2020, 16:09

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В Беларуси растет негодование в связи с наплевательским отношением Лукашенко к пандемии.

В то время, как мировые лидеры вводят карантин и режим самоизоляции для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, правитель Беларуси Лукашенко предлагает альтернативные варианты, которые не то что неэффективны, а вообще неуместны: водка, баня и хоккей, пишет Том Парфит в британской газете «Таймс» (перевод - Charter97.org).

Бывший директор совхоза, правящий страной железной рукой с 1994 года, отказывается ввести строгие меры для сдерживания распространения вируса.

Он называет обеспокоенность в связи с пандемией «коронавирусным психозом», и предупреждает, что самоизоляция может уничтожить экономику страны. Фабрики продолжают работать, детские сады, рестораны и университеты открыты, и футбольный чемпионат Беларуси, единственный в Европе, по-прежнему собирает зрителей на стадионах.

В Беларуси растет негодование в связи с наплевательским отношением Лукашенко к пандемии, и люди подозревают, что подлинный масштаб болезни скрывается властями.

«Ситуация катастрофическая», - заявил бывший кандидат в президенты Беларуси Андрей Санников в интервью по телефону. «Я думаю, что истинные цифры могут быть в пять или даже десять раз выше тех, которые сообщают людям».

«Достоверная информация отрывочно все же поступает: от врачей, из других источников, через социальные сети. Лукашенко - диктатор, привыкший решать проблемы только с применением насилия и заключения в тюрьму своих оппонентов. Однако с коронавирусом такие методы не работают», - говорит Андрей Санников, который, наряду с многими оппозиционными лидерами, требует введения строгих карантинных мер, как в соседних государствах, даже в России.

65-летний Лукашенко называет коронавирус «привозной хворью» и утверждает, что Беларусь предпринимает «точечные меры» для борьбы с ним. «Посмотрите, что происходит в странах, которые ввели карантин - у них ничего не получается», - добавил он.

В прошлом месяце он заявил, что баня, алкоголь и немного ударной работы в поле не оставят вирусу никаких шансов.

«Трактор вылечит всех, поле вылечит всех», - объяснил он.

Он также заявил журналистам во время хоккейного матча: «Смотрите - здесь нет никаких вирусов. Спорт, особенно лед, этот «холодильник» - лучшее противовирусное средство».

Каждого, кто рискнет публично высказать противоположное мнение, ждет расправа: студентку Минского лингвистического университета исключили из учебного заведения на этой неделе из-за того, что она протестовала против продолжения очных занятий.

Лукашенко уверяет, что карантин слишком дорого будет стоить для экономики страны. Аналитики связывают это с тем, что он боится экономического спада перед предстоящими в этом году президентскими выборами.