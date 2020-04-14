В агрогородке под Несвижем очагом коронавируса стал детский сад 2 14.04.2020, 16:06

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Иллюстрационное фото

Заразились и дети, и воспитатели.

Новые случаи коронавируса в агрогородке Снов Несвижского района. Заражение подтверждено у нескольких человек. Среди них – воспитатели местного детского сада и дети. Об этом сообщили сразу несколько подписчиков Telegram-канала "Баста!", в том числе сотрудники детского сада.

"В агрогородке Снов Несвижского района подтвердился второй случай заражения Сovid-19 - у воспитателя детcкого сада", - рассказал житель агрогородка вчера.

"Сегодня подтверждено шесть человек с Covid-19, среди них есть работники детского сада", - пишет сотрудница детского сада из Снова.

"В агрогородке Снов Несвижского района вчера подтвердился короновирус у 5 воспитателей и 2 детей. Сад закрыли на карантин после обнаружения первого случая вируса у одного из работников еще несколько дней назад", - сообщил еще один житель агрогородка.

Кто именно был источником заражения – неизвестно. Ранее жители Снова писали , что им мог стать сын одной из воспитательниц, вернувшийся из-за границы, однако его тест, со слов семьи, оказался отрицательным.

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