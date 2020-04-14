Из Польши в Литву прокладывается газопровод 14.04.2020, 16:19

1,385

Он станет важным элементом интеграции рынков газа в странах Балтии.

Польский газотранспортный оператор Gaz-System заключил договор на выполнение строительных работ для второй из трех частей, на которые разделен северный участок газопровода, соединяющего Польшу с Литвой, пишет сайт «Польского радио».

«Газопровод Польша — Литва является важным элементом интеграции рынков газа в странах Балтии», — подчеркнул вице-президент компании Gaz-System Артур Завартко.

Северный польский участок газопровода Польша — Литва составляет 185 км. Он будет проходить через Подляское и Варминско-Мазурское воеводства.

Инвесторами трубопровода являются польская компания Gaz-System и литовский газовый оператор Amber Grid. Софинансирование из европейского фонда Connecting Europe Facility для всего проекта составляет 266,4 млн евро.