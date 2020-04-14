Из Польши в Литву прокладывается газопровод
- 14.04.2020, 16:19
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Он станет важным элементом интеграции рынков газа в странах Балтии.
Польский газотранспортный оператор Gaz-System заключил договор на выполнение строительных работ для второй из трех частей, на которые разделен северный участок газопровода, соединяющего Польшу с Литвой, пишет сайт «Польского радио».
«Газопровод Польша — Литва является важным элементом интеграции рынков газа в странах Балтии», — подчеркнул вице-президент компании Gaz-System Артур Завартко.
Северный польский участок газопровода Польша — Литва составляет 185 км. Он будет проходить через Подляское и Варминско-Мазурское воеводства.
Инвесторами трубопровода являются польская компания Gaz-System и литовский газовый оператор Amber Grid. Софинансирование из европейского фонда Connecting Europe Facility для всего проекта составляет 266,4 млн евро.