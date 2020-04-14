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Греция приглашает виртуальных туристов

  • 14.04.2020, 17:13
Греция приглашает виртуальных туристов

Страну можно посетить не выходя из дома.

Министерство туризма Греции запустило проект Greece From Home, который позволяет посетить и изучить страну онлайн.

На сайте Greece From Home можно посмотреть мастер-классы по кулинарии и йоге, попасть на виртуальные туры по городам или пройти различные онлайн-курсы, пишет 34travel.me.

«Пора остаться дома и нажать на кнопку паузы. В это неопределенное время ваше здоровье и благополучие ваших близких – это самое главное. Это не значит, что мы должны перестать общаться, вдохновляться и учиться. Возможно, сейчас это необходимо даже больше, чем когда-либо», — заявили авторы проекта.

На сайте собрана информация о людях, музыке, мифологии, кухне, искусстве, ремеслах, моде, спорте, достопримечательностях. Здесь есть все, что может быть интересно путешественникам, которые мечтают попасть в Грецию.


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