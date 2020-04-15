Польские спецслужбы отслеживают российскую пропаганду и дезинформацию 1 15.04.2020, 12:17

2,302

Фото: charter97.org

Депутат Европарламента от Польши предложила усилить работу специальной рабочей группы ЕС.

Пресс-секретарь министра координатора спецслужб Польши Станислав Жарын сообщил, что в последние месяцы Россия усилила дезинформационную деятельность, используемую для достижения политических целей, сообщает «Радио Польша».

Станислав Жарын отметил, что польские спецслужбы анализируют и выявляют дезинформационные действия, направленные против Польши, и регулярно информируют о них высшие органы власти страны: «Тактика россиян заключается в использовании ситуаций, таких как борьба с эпидемией коронавируса, которая чревата определенным кризисом и усилением хаоса для достижения целей, враждебных Западу».

Станислав Жарын поддержал предложение депутата Европарламента Анны Фотыги, которая считает нужным усилить работу специальной рабочей группы ЕС, занимающейся борьбой с российской пропагандой.

Станислав Жарын добавил, что, помимо дезинформации, Россия регулярно нарушает воздушное и морское пространство стран-членов Евросоюза.