Польские спецслужбы отслеживают российскую пропаганду и дезинформацию

Польские спецслужбы отслеживают российскую пропаганду и дезинформацию1
- 15.04.2020, 12:17
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Депутат Европарламента от Польши предложила усилить работу специальной рабочей группы ЕС.
Пресс-секретарь министра координатора спецслужб Польши Станислав Жарын сообщил, что в последние месяцы Россия усилила дезинформационную деятельность, используемую для достижения политических целей, сообщает «Радио Польша».
Станислав Жарын отметил, что польские спецслужбы анализируют и выявляют дезинформационные действия, направленные против Польши, и регулярно информируют о них высшие органы власти страны: «Тактика россиян заключается в использовании ситуаций, таких как борьба с эпидемией коронавируса, которая чревата определенным кризисом и усилением хаоса для достижения целей, враждебных Западу».
Станислав Жарын поддержал предложение депутата Европарламента Анны Фотыги, которая считает нужным усилить работу специальной рабочей группы ЕС, занимающейся борьбой с российской пропагандой.
Станислав Жарын добавил, что, помимо дезинформации, Россия регулярно нарушает воздушное и морское пространство стран-членов Евросоюза.