Элизабет Уоррен поддержала Байдена на выборах президента в США 3 15.04.2020, 17:08

1,218

Элизабет Уоррен

Ранее это сделали Барак Обама и Берни Сандрес.

Сенатор США Элизабет Уоррен, которая боролась за выдвижение в кандидаты в президенты от Демократической партии, поддержала в президентской гонке своего бывшего оппонента Джо Байдена.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Уоррен в среду написала в своем Twitter.

"В этот кризисный момент важнее, чем когда-либо, чтобы следующий президент восстановил веру американцев в хорошее, эффективное правительство - и я видела, как Джо Байден помогает нашей стране восстановиться. Сегодня я с гордостью поддерживаю Джо Байдена на посту президента США", - написала она.

Элизабет Уоррен - последняя главная соперница Байдена на праймериз, которая решила публично его поддержать. В понедельник аналогичную поддержку высказал независимый сенатор Берни Сандерс

Во вторник Байдена поддержал бывший президент Барак Обама.

После выхода из гонки Берни Сандерса Джо Байден определенный главным соперником Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре.