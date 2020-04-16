«За день делают более 100 снимков»: еще один город стал эпицентром COVID-19 в Беларуси 7 16.04.2020, 8:26

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иллюстрационное фото minsknews.by

Вспышка коронавируса произошла в Ушачах Витебской области.

Вчера появилась информация о том, что в Ушачах Витебской области подтверждены несколько случаев COVID-19, зараженные жители города госпитализированы в районную больницу. Одна из них связалась с телеграмм-каналом «Баста» и рассказала подробности:

«Я лежу в инфекционном отделении Ушачской центральной районной больницы. На данный момент в отделении лежат семь человек с подтверждены короновирусом. Еще один уже вписался домой. Сколько лежат в терапии с пневмонией - точно сказать не могу. Знаю, что много.

Медики молодцы. За день в поликлинике делают более 100 снимков, рентген перегревается, приходится выключать и ждать пока остынет».

В санитарно-эпидемиологической службе Ушачского района «Басте» рассказали, что выявили якобы всего два новых случая коронавирусной инфекции.

«Они подтверждены лабораторно. Оба пациента ранее проходили лечение в райбольнице от пневмонии. Сейчас устанавливаются контакты 1 и 2 уровней в отношении данных граждан», - сообщили в санитарно-эпидемиологической службе.

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