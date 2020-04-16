Пентагон: Россия провела испытание противоспутниковой ракеты 7 16.04.2020, 8:49

3,787

Американские военные обвинили РФ в двойных стандартах.

Россия в среду провела испытание противоспутниковой ракеты. Об этом заявили американские военные, назвав испытание примером угроз, с которыми США сталкиваются в космосе, сообщает «Голос Америки».

Судя по оповещениям для российского воздушного пространства, испытание состоялось, скорее всего, в среду утром. Аналитики предполагают, что мобильная ракетная система не нацеливалась на какие-либо космические спутники в космосе. Об этом можно судить на основе общедоступных спутниковых данных.

По данным аналитиков, испытания новой эшелонированной территориальной системы противоракетной обороны А-235 («Нудоль») прошли на космодроме Плесецк в 800 км к северу от Москвы.

В Пентагоне уже не раз заявляли, что война в космосе становится реальностью: США, Россия, Китай и еще ряд стран наращивают свои военные позиции на низкой околоземной орбите и вблизи Луны.

Эксперты говорят, что противоспутниковое оружие представляет собой опасность в космосе: при взрыве возникает множество фрагментов, которые могут столкнуться с другими объектами, что потенциально может вызвать цепную реакцию ударов, наносимых по спутникам на околоземной орбите.

«Соединенные Штаты… привержены сдерживанию агрессии и защите страны, наших союзников и интересов США от враждебных действий в космосе», - говорится в заявлении главы Космического командования Вооруженных сил США - генерала Джона Рэймонда.

Рэймонд добавил, что испытание явилось доказательством «лицемерной пропаганды Россией предложений по контролю над космическими вооружениями ... хотя, очевидно, [Кремль] не намерен останавливать свои программы по противостоянию космическому оружию».

Спутники играют растущее значение в обороне США: с их помощью военные ведут наблюдение за наземными передвижениями, управляют боеприпасами и осуществляют мониторинг пусков ракет и их дальнейшее отслеживание.

Последнее по времени испытание противоспутниковой ракеты состоялось в марте: Индия запустила ракету, сбив спутник на низкой околоземной орбите. В результате взрыва образовалось множество осколков, фрагменты которых продолжают летать вокруг Земли.