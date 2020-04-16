Россия уничтожает дороги на границе с Беларусью 11 16.04.2020, 13:28

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Работают экскаваторы, дежурит ФСБ.

С 15 апреля в России начал действовать ряд новых карантинных мер, которые должны помочь соседям побороть вирус. О том, что изменилось, можно почитать здесь. Кроме всего прочего, начали действовать и новые ограничения по пересечению границы: в ближайшее время иностранцы, в том числе и белорусы, не смогут попасть в страну. Видимо, в связи с усиленным карантином россияне решили перекрыть слабо контролируемые участки.

Об уничтожении нескольких дорог оnliner сообщил читатель по имени Валерий. Вчера днем мужчина находился неподалеку от агрогородка Ленино и заметил, что на российской стороне идут работы.

— Я подъехал, посмотрел. Экскаваторы конкретно копают яму, чтобы невозможно было проехать. Причем копают так, чтоб народ не засыпал потом. Рядом стоят фээсбэшники, все контролируют. Я потом еще к другой «тропе жизни» поехал, там то же самое, — рассказывает наш собеседник.

В пресс-службе Госпогранкомитета Беларуси сообщили, что информации о проводимых работах у них нет, однако практика уничтожения таких дорог существует давно: когда-то так поступали и наши пограничники.

Информацию о проводимых работах оnliner подтвердили источники в ГАИ: вчера сотрудники выбывали к границе, чтобы убедиться, что на территории Беларуси не проводится незаконных дорожных работ.

Как нам рассказали в Ленинском сельсовете, который прилегает к границе, эта дорога пользовалась популярностью у местных жителей: народ ездил на работу или просто на рынок.

— С нашей стороны лежит хорошая асфальтированная дорога, а там просто насыпь. Таких путей несколько. Они такие, левые немножко, — рассказывают нам в деревне. — Когда-то давно у нас асфальт клали и приехала газета. Тогда спросили у россиян про дорогу с их стороны, но они честно ответили, что им она не нужна. Посмотрим, может, вернут ее после этой эпидемии. А нет, так будет народ через Красное ездить — и все дела.

Журналисты обратились за комментарием в ФСБ России, к которому относится погранслужба, однако ответа пока не получили.