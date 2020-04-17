Libération: Диктатура Лукашенко — это санитарная угроза для Европы 14 17.04.2020, 8:58

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Фото: MEHDI FEDOUACH / AFP

Белорусские власти заражают население коронавирусом.

Страна диктатора Лукашенко — последнее государство, где еще работает КГБ, и которое продолжает делать вид, что эпидемии коронавируса не существует, пишет французское издание Libération (перевод - inosmi.ru).

В разгар эпидемии коронавируса в Европе до сих пор остается бомба замедленного действия. Школы, рестораны, бары, ночные клубы, торговые центры и футбольные стадионы — все они продолжают работать, несмотря на возникающие на стенах по всей стране граффити с одним требованием: самоизоляция. Недавний визит группы экспертов ВОЗ не ввел никого в заблуждение. Специалистам показали «потемкинскую деревню», прекрасно обеспеченную столичную больницу. Лукашенко не отказался от отрицания действительности и заявил в прямом телеэфире в хоккейной форме, что речь идет о сезонной эпидемии, и что «лучше умереть стоя, чем жить на коленях». Беларусь — это последняя диктатура Европы, где до сих пор существует смертная казнь. Последняя страна, где до сих пор работает КГБ. Последняя страна, которая продолжает относиться к эпидемии коронавируса так, словно ее не существует.

Как можно верить официальным цифрам (на 15 апреля) в 3 728 зараженных и 36 погибших (при населении в 9,4 миллиона человек) режима, где информация находится под жесточайшим контролем, а разоблачителей всячески выслеживают? 31 марта главного редактора журнала «Ежедневник» Сергея Сацука задержали из-за журналистского расследования о коррупции в системе здравоохранения. Его выпустили на свободу под давлением гражданского общества, но он зарекся впредь заниматься этим вопросом. Врачам и прочему персоналу больниц не дают слова на телевидении. Им приходится работать в условиях не только ужасающей нехватки средств, но и страха.

Этот двойной, демократический и санитарный кризис касается не только белорусов. Премьер пограничной Литвы заявил, что Беларусь может стать неконтролируемым очагом эпидемии. Причем этот очаг угрожает всей Европе, поскольку Беларусь— страна номер 1 по числу шенгенских виз: ее граждане постоянно колесят по нему, в том числе между Минском и Парижем на рейсе длительностью в 2,5 часа, который не был отменен на время кризиса. И этот потенциальный очаг не собирается стихать. В одной из немногих уступок народу режим закрыл доступ в музеи, библиотеки и дома престарелых. При этом он не хочет отменять военный парад на «день победы» 9 мая, который каждый год стоит стране более 2 миллионов евро.

По правде говоря, эту трагедию сложно назвать новой. До коронавируса был ВИЧ. 30 лет назад. Провинциальный Светлогорск даже стал европейским эпицентром эпидемии в 1996 году. По официальным данным, там погибли 1 500 человек, то есть 2% населения. Как сообщают НКО, доля больных сейчас достигает там 10%. При отсутствии должного лечения болезни вроде гепатита С стоили жизни забытым людям. Как режим Лукашенко отреагировал на СПИД? Отправил наркоманов (по большей части ВИЧ-инфицированных) в тюрьму, а не стал их лечить. В случае смерти от ВИЧ врачи были вынуждены скрывать настоящую причину.

В тот момент белорусское руководство отказывалось признавать существование СПИДа и ВИЧ-инфицированных. Деньги, которые помогли бы больным, стали топливом для механизмов режима. История повторяется 30 лет спустя. На этот раз последствия могут оказаться намного более серьезными с учетом развалившегося здравоохранения, отказа от самоизоляции и необъективной информации. Беларусь дает умереть собственным гражданам. А Европа позволяет себя обмануть.