Лукашенко: ОРВИ уже закончилось

Лукашенко: ОРВИ уже закончилось82
- 17.04.2020, 11:44
- 20,737
Диктатор заявляет о необходимости начать учебный процесс со следующей недели.
Об этом Лукашенко заявил сегодня во время рабочей поездки в Лидский район Гродненской области, передает корреспондент БелТА.
"Надо аккуратно смотреть за людьми и по поводу образования, школ и прочего, надо начинать учиться. Но медленно, спокойно. В деревне нет проблем (ну и надо же понимать, что мы деток кормим, и все на посевной, куда девать детей). И проблем там нет. ОРВИ уже закончились", - сказал Лукашенко.
"Поэтому могут где-то заниматься - пусть занимаются. Если в городе где-то, то неделя должна уйти на медленное втягивание детей к концу недели после Пасхи в образовательный процесс. Надо постепенно начинать учиться. А ту неделю кто индивидуально, кто в школу придет... Но надо раскручивать этот процесс", - cказал он.
Напомним, в соседних с Беларусью странах школьники и студенты занимаются дистанционно.