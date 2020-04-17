Лукашенко: ОРВИ уже закончилось 82 17.04.2020, 11:44

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иллюстрационное фото tut.by

Диктатор заявляет о необходимости начать учебный процесс со следующей недели.

Об этом Лукашенко заявил сегодня во время рабочей поездки в Лидский район Гродненской области, передает корреспондент БелТА.

"Надо аккуратно смотреть за людьми и по поводу образования, школ и прочего, надо начинать учиться. Но медленно, спокойно. В деревне нет проблем (ну и надо же понимать, что мы деток кормим, и все на посевной, куда девать детей). И проблем там нет. ОРВИ уже закончились", - сказал Лукашенко.

"Поэтому могут где-то заниматься - пусть занимаются. Если в городе где-то, то неделя должна уйти на медленное втягивание детей к концу недели после Пасхи в образовательный процесс. Надо постепенно начинать учиться. А ту неделю кто индивидуально, кто в школу придет... Но надо раскручивать этот процесс", - cказал он.

Напомним, в соседних с Беларусью странах школьники и студенты занимаются дистанционно.