Эстония присоединилась к инвестиционному фонду инициативы Троеморья 17.04.2020, 16:48

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Ранее к нему присоединилась Румыния и Польша.

Эстония присоединилась к инвестиционному фонду инициативы Троеморья, который будет финансировать инфраструктурные проекты в области энергетики, транспорта и цифрового сектора в Центральной и Восточной Европе, сообщает «Польское радио».

К этому времени к инвестиционному фонду присоединились Польша и Румыния, еще несколько стран-участниц инициативы Троеморья рассматривают такую возможность.

По словам министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, членство в фонде является важным шагом в направлении политического сотрудничества с США и странами Центральной и Восточной Европы.

Власти Эстонии также заверили, что готовы к пятому саммиту и третьему бизнес-форуму Инициативы Троеморья, который состоится в Таллине 19 и 20 октября.

Инициатива Троеморья, возглавляемая Польшей, направлена на укрепление инфраструктуры, энергетических и деловых связей между 12 странами, расположенными между Черным, Балтийским и Адриатическим морями. Сотрудничество в рамках инициатива охватывает Польшу, Австрию, Болгарию, Хорватию, Чехию, Эстонию, Литву, Латвию, Румынию, Словакию, Словению и Венгрию. Ключевыми партнерами инициативы являются Германия, ЕС и США.