Лукашенко: Дети должны учиться в субботу и 1 мая 102 17.04.2020, 16:57

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Диктатор заявил, что «школьники отстали по учебной программе».

Суббота 26 мая, а также пятница 1 мая (официальный выходной в честь Дня труда) в школах Беларуси будут учебными днями. Об этом заявил Лукашенко 17 апреля, общаясь с работниками стеклозавода «Неман», сообщает сайт naviny.by.

«Будем учиться в субботу. Это будет учебный день. Не просто так в субботу — труды там, факультативы и прочее, а полный учебный день. Потому что немножко отстали, неделю же прогуляли лишнюю. И 1-го числа (1 мая. — ред.) тоже будем учиться. А 2-го и 3-го будет выходной для детей в школах. Вот мы два дня этих возьмем, и, уплотнившись, нам, может быть, даже летом не понадобится один-два дня в июне месяце. Вот так надо поступить», — заявил он.

Напомним, сегодня диктатор заявил, что «ОРВИ закончились» и продления каникул из-за коронавируса не будет. Учебные занятия в школах начнутся уже в понедельник.